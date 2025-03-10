ضبط 454 ألف قطعة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شُكلت حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع حملة قطاع وسط برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة وعدد من مفتشي المديرية والقطاع ، للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

حيث وجهت الحملة ضربة موجعة لأصحاب المخازن الكبرى غير المرخصه وأسفرت عن ضبط 454 ألف قطعة أدوات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع .

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5039 جنح بلبيس.