شمس البارودي تكشف عن وصية الفنان الراحل حسن يوسف.. فيديو

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي وصية زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وقالت إن الراحل كان مرتبط ببيته وأسرته، وكان طوال الوقت بعد رحيل نجله عبد الله، يحب تجمع الأسرة.

وقالت شمس البارودي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: «كنت أقوله أنا هروح لربنا قابلك لأني مش هستحمل أن أكمل من غيرك، يقولي لا ده أنا اللي هتبدل لو إنتي روحتي قبلي.

وأتابعت : " كنت شوفت رؤية زمان من أكثر من 20 عامًا إني توفيت وهو غسلني وأنا الرؤى التي أراها في المنام أغلبها تتحقق واستغربت هذه المرة لم تتحقق".

طقوس رمضان في حياة حسن يوسف

واسترسلت :" الصفرة في رمضان يوميًا كان ممتلئة مثل العزومة، وطوال الوقت كانت شقيقة الراحل حسن يوسف كانت متواجدة".