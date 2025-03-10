شمس البارودي: أرفض الظهور الإعلامي بعد رحيل حسن يوسف

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أنها ترفض الظهور عبر القنوات الفضائية بعد رحيل زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، بعد أن عاشت معه طوال 52 سنة زواج، منهم 44 سنة التزام.

قالت شمس البارودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: إنها ترفض الظهور عبر القنوات الفضائية، وأنها كانت بجوار زوجها الراحل حسن يوسف في آخر مداخلة له وكانت مع الإعلامية نهال طايل.

محدش يظن إني راجعة اتكلم

وأشارت إلى أن :" لسة مخلصة شهور العدة أمس، " 4 أشهر و1 أيام" وبعتذر للناس محدش يظن إني راجعة اتكلم، حسن يوسف مكنش حبيبي ولا زوجي ولا عشيقي كان أبويا وأخويا وعائلتي كلها".

وتابعت :" زوجها الراحل كان كل شئ بالنسبة لها، كان الأب والحبيب، والزوج، الأخ، وكل شئ لها بالحياة".