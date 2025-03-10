الدكتور علي جمعة يجيب على أسئلة الطلاب حول حكم تربية الأسود والنمور

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال من أحد الطلاب حول حكم تربية الأسود والنمور، مؤكدا أن تربية هذه الحيوانات أمر مكروه.

وأوضح الدكتور جمعة أن هذا النوع من التربية يحمل العديد من المخاطر الكبيرة على الإنسان، وقد يؤدي إلى تهديد حياته، مشيرًا إلى أن هذه الحيوانات تعتبر شديدة الخطورة.

إزالة أنياب ومخالب الحيوانات

وتحدث الدكتور علي جمعة عن مسألة إزالة أنياب ومخالب هذه الحيوانات، حيث أوضح أن البعض قد يلجأ إلى ذلك لتقليل خطرها إلا مؤكدا أن هذه الممارسات تعتبر شكلًا من أشكال تعذيب الحيوانات، إذ تتم تحت ضغط من البشر لإضعاف القدرة الطبيعية لهذه الكائنات.

تربية القطط والكلاب

وحول سؤال آخر بشأن حكم تربية القطط والكلاب وإجراء عمليات لها لمنع الإنجاب، مثل إزالة الرحم، شدد الدكتور جمعة على حرمانية هذه الممارسات، لافتا إلى أنه من الأفضل عدم تربية الحيوانات بهذه الطريقة.

وأشار إلى أن التربية يجب أن تكون وفقًا لطبيعتها التي خلقها الله عليها، مضيفاً أن تربية الحيوانات ليست فرضًا، ويجب أن تتم بشكل يعامل فيه الحيوان برفق واحترام، دون التعرض له بالتضييق أو التعذيب.