1100 محضر مخالفات ضد مخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته،للتقرير الشهري لمديرية التموين،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال فبراير الماضي" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"البالغ عددها 1291مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة،فيما تم تحويل أكثر من 340 مخبزاً لتعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 577محضراً لمخالفات بالمخابز ، شملت محاضر خاصة بنقص الوزن،إنتاج غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف، تدني مستوى النظافة،وعدم وجود ميزان، تصرف في الحصة، عدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، عدم الاحتفاظ بالسجلات .

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 558محضرا متنوعا (عدم حمل شهادات صحية،عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر،عدم تغطية اللحوم بالشاش،إدارة منشآت بدون ترخيص،حيازة سلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية بيع سلع بأزيد من السعر، تجميع مواد بترولية، وتجميع دقيق بلدي.



