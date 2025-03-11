اركب ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

تعد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدمت في مصر عبر باقة من التجهيزات والفئات، والتي تشمل مجموعة كبيرة من التقنيات.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 في السوق المصري للسيارات بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها لا تتخطى 200 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ مليون 650 ألف جنيه للفئة "هاي لاين"

ميتسوبيشي اكليبس كروس

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار.

تسارع مميز للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

بفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكن لميتسوبيشي اكليبس كروس، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية فقط.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1805 مم، و1685 مم للارتفاع الكلي، مع 180 مم للخلوص الارضي، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وإضاءة بتقنية LED، ومصابيح ضباب، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

أبزر تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، مقاعد كهربائية لتغيير أوضاع الجلوس، فتحة سقف زجاجية بانوراما، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، نظام صوتي ترفيهي، فرامل كهربائية، وحساسات حركة، كاميرا للمتابعة.