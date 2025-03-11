قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب
اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
"البطاقات الذهبية".. خطة ترامب المثيرة للجدل لجذب استثمارات الأثرياء إلى أمريكا
100 ألف جنيه.. انهيار أسعار السيارات الزيرو في مصر
قبل لقاء القمة.. وعكة صحية تصيب ابنة رامي ربيعة
اليوم.. نظر استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة
الأولوية للأبيض.. زيزو يكشف للاعبي الزمالك حقيقة توقيعه لـ الأهلي
بعد إعلان ترامب.. اعتقال طالب في جامعة كولومبيا يشعل الجدل حول حرية التعبير في أمريكا
حقيقة تخفي الجن في صورة حيوان.. علي جمعة يحسم الجدل
عمرو الليثي يكافئ ضابطا على المعاش استمر في الخدمة لمدة 47 عاما
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء
زيلينسكي: المحادثات مع أميركا في السعودية ستركز على الضمانات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
صبري طلبه

تعد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدمت في مصر عبر باقة من التجهيزات والفئات، والتي تشمل مجموعة كبيرة من التقنيات.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 في السوق المصري للسيارات بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها لا تتخطى 200 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ مليون 650 ألف جنيه للفئة "هاي لاين"

ميتسوبيشي اكليبس كروس 

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار.

تسارع مميز للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 

بفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكن لميتسوبيشي اكليبس كروس، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية فقط.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 

الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1805 مم، و1685 مم للارتفاع الكلي، مع 180 مم للخلوص الارضي، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وإضاءة بتقنية LED، ومصابيح ضباب، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

أبزر تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، مقاعد كهربائية لتغيير أوضاع الجلوس، فتحة سقف زجاجية بانوراما، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، نظام صوتي ترفيهي، فرامل كهربائية، وحساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 
ميتسوبيشي اكليبس ميتسوبيشي اكليبس كروس ميتسوبيشي اكليبس كروس كسر زيرو أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس في سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

بشار المصري رجل ترامب المرشح لادارة غزة

10 معلومات عن بشار المصري رجل ترامب المرشح لإدارة غزة.. صور

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

ترشيحاتنا

مشروع التخرج

مشروع "أحاسنكم أخلاقا" لطلاب قسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر

الإغماء

دار الإفتاء: لا يصح الصوم حال الإغماء المستمر طول اليوم في رمضان

الدكتور أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة عظيمة فرضها الله ليبلغ بها المسلم مرتبة التقوى

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد