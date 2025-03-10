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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم مرسيدس جي كلاس 2025.. وكم سعرها في الإمارات؟

مرسيدس جي كلاس موديل 2025
مرسيدس جي كلاس موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جي كلاس واحدة من أفخم السيارات الرياضية التي تقدمها مرسيدس الألمانية في مختلف الأسواق العالمية والعربية، وتأتي هذه السيارة ضمن الفئات الـ SUV الفاخرة متعددة المهام، والتي تضم عددا من التجهيزات سواء الفنية أو عناصر الرفاهية والتحكم والحماية أيضاً.

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025

تعتمد السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 585 حصانا و850 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

أداء وتسارع السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

تتسارع السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 13.1 لتر لكل 100 كيلومتر، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

وسائل الحماية والأمان للسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

تضم السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 نظام أكياس هوائية متقدم AABS، مساعد الفرامل BA، منبه النقطة العمياء، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، تحكم نزول التلال، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الجر، نظام المساعدة على تسلق التلال، أجهزة استشعار الاصطفاف أمامية و خلفية، كاميرا 360 درجة، محدد السرعة.

مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

تجهيزات السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

زودت السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 بمصابيح الضباب LED، عجلات رياضية، منظومة عادم مزدوجة، فتحة سقف كهربائية، مقود كهربائي يدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشات داخلية لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، دعم تطبيقات أبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مكيف هواء أوتوماتيكي.

أبعاد السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

تأتي السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.613 مم، وعرض كلي يبلغ 1.984 مم، و1.969 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.890 مم.

مرسيدس جي كلاس موديل 2025 

سعر السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 في الامارات 

يصل سعر السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 في الإمارات إلى مليون و215 ألف درهم.

مرسيدس جي كلاس مرسيدس جي كلاس مرسيدس جي كلاس موديل 2025 سعر مرسيدس جي كلاس موديل 2025 أسعار مرسيدس جي كلاس موديل 2025

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