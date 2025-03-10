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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

dmc تكشف برومو مسلسل لام شمسية وموعد عرضه بالنصف الثاني من رمضان

مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية
سعيد فراج

طرحت قناة dmc الفضائية، برومو مسلسل لام شمسية لـ الفنانين أحمد السعدني وأمينة خليل، المنتظر عرضه في النصف الثاني للموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وكشفت قناة dmc الفضائية، عن عرض مسلسل لام شمسية، بداية من 16 رمضان، عبر شاشتها في تمام الساعة 7:15 مساءا. 

وقبل شهر رمضان، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات  مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل لام شمسية فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

ومسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي وأسيل عمران وصفاء الطوخي وثراء جبيل وياسمينا العبد وعلي البيلي.

وفى وقت لاحق، قالت امينة خليل فى تصريح خاص لموقع صدي البلد ، وصفت أمينة خليل  مسلسلها الرمضاني الجديد “لام شمسية” إنه تحدي كبير، وسيكون مفاجأة للجمهور هذا العام، ورفضت الكشف عن تفاصيله.

وقالت يسرا اللوزي فى تصريح خاص لموقع صدي البلد انها ت، شارك في مسلسل لام شميسة مع الفنانة أمينة خليل، حيث أجسد من خلاله شخصية تدعى رباب، وهي زوجة وأم، الدور في هذا المسلسل صعب للغاية بالنسبة لي ومركب، وله أبعاد ثقيلة جدًا.

مسلسلات رمضان لام شمسية مسلسل لام شمسية أمينة خليل أحمد السعدني

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