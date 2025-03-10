زيادة التموين.. ما الفئات المستحقة لصرف 250 جنيها إضافية

موعد صرف زيادة التموين الجديدة في رمضان 2025 مثار اهتمام ملايين المواطنين، خاصة منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرَّها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لدعم الأسر الأشد احتياجًا خلال شهر رمضان الجاري.

موعد صرف الزيادة التموينية 2025

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الزيادة في الدعم على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرَّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين، اليوم الإثنين 10 رمضان، حيث بدأ الموطنون الحصول على سلع زيادة ضمن مقررات شهر مارس بقيمة 125 جنيهًا للبطاقة 3 أفراد و250 جنيهًا للبطاقة 4 أفراد.

زيادة التموين.. من الفئات التي تصرف 250 جنيها إضافية

متى سيتم صرف زيادة التموين؟

تشمل الزيادة التموينية 2025 دعمًا ماليًا مباشرًا لبطاقات التموين، يستفيد منه 10 ملايين أسرة، إذ يجري توزيع الدعم على النحو الآتي:

بطاقة تموين فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا.

بطاقة تموين فردين: 250 جنيهًا شهريًا.

الفئات المستحقة لزيادة الدعم التمويني 2025

وزارة التموين حددت الفئات المؤهلة للحصول على الدعم الإضافي، وتشمل:

الأسر الأكثر احتياجًا والمسجلة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة».

العاملون في القطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

زيادة التموين في رمضان 2025

ترمي الحكومة من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تحقيق أهداف عدة:

دعم الفئات الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ضمان توافر السلع التموينية بأسعار مناسبة في جميع المنافذ التموينية.

د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

أسعار السلع التموينية في رمضان 2025

بالتزامن مع زيادة التموين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع الأساسية، في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إذ جاءت الأسعار كالآتي:

المنتج الوزن/العدد السعر (جنيه)

زيت خليط 800 مل 30

السكر 1 كجم 12.60

الدقيق 1 كجم 18

البسكويت يويوز سادة قطعة واحدة 1.50

الخل 5% 900 مل 6

المكرونة 800 جرام 13

المكرونة 400 جرام 6.50

اللبن المجفف 125 جرام 25.50

صابون الغسيل 125 جرام 3

صابون التواليت 125 جرام 7.50

مسحوق الغسيل الأتوماتيك 800 جرام 25

مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جرام 16

الطحينة البيضاء 140 جرام 3.75

المربى 350 جرام 16

الجبن الأبيض 125 جرام 4.50

الجبنة تتراباك 500 جرام 14

الجبنة تتراباك 250 جرام 7.50

البسكويت يويوز ويفر قطعة واحدة 2.75

الشاي الناعم 40 جرام 5

البسكويت بوو قطعة واحدة 3.75

البسكويت تومورو قطعة واحدة 3

زيادة التموين.. من الفئات التي تصرف 250 جنيها إضافية

طريقة صرف زيادة التموين 2025

يمكن للفئات المستحقة صرف الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين من منافذ التموين الرسمية، بالإضافة إلى مجمعات الاستهلاك المنتشرة في المحافظات جميعها.