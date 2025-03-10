وزير الشباب والرياضة: ضم ممثلين من شباب المطرية إلى اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب لأنهم نموذج مشرف

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضم ممثلين من شباب المطرية إلى اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، فهم نموذج مشرف للشباب المصري بفكركم المستنير ومجهوداتهم في خدمة المجتمع، وإحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي، مشيراً إلى أن شباب المطرية بعث رسائل لكل شباب مصر والعالم رسائل ايجابية تدعو الجميع للاقتداء بهم.



ويشارك اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة مع شباب المطرية في تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي يوم 15 رمضان، والتي تُقام سنوياً بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة للمرة الـ11، وذلك في إطار تعزيز العمل التطوعي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء المجتمع وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الشباب في تنفيذ الأنشطة المجتمعية، وتعزيز روح التعاون والتآخي خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أهمية دور الشباب في تعزيز المبادئ الإنسانية من خلال المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات التي تعكس روح التعاون وتعزز التلاحم بين أفراد المجتمع، وترسخ قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجهيزات جارية بالتعاون مع شباب المطرية لضمان تنظيم الإفطار على أعلى مستوى، مع مراعاة كافة الإجراءات التنظيمية لضمان راحة الصائمين والمشاركين.

