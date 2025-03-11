محمد صلاح في مفاوضات مع برشلونة.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح الذي يقترب نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مستقبل محمد صلاح.. الهلال وبرشلونة في الصورة

ورغم عدم توقيعه رسميًا لأي نادٍ حتى الآن، كشفت التقارير أن الهلال السعودي قدّم عرضًا مغريًا لصلاح، قد يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا، مما أثار العديد من التكهنات حول مستقبله بعد 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ارتبط اسم برشلونة بالنجم المصري، حيث أشارت التقارير إلى وجود اتصالات مبدئية بين الطرفين أواخر عام 2024.

وترى إدارة برشلونة أن اهتمام صلاح بالرحيل عن ليفربول والدوري الإنجليزي قد يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى "كامب نو".

ورغم أن هذه المحادثات لم تتطور إلى مفاوضات رسمية بعد، فإن احتمال انضمام صلاح إلى صفوف برشلونة لا يزال قائمًا، خاصة مع سعي النادي لتعزيز خط هجومه بنجم عالمي.