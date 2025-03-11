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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة 11 من مسلسل إش إش.. زواج مي عمر من ماجد المصري

اش اش
اش اش
شروق سلامة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل “إش إش” العديد من التطورات المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة، حيث تصاعدت التوترات بين الشخصيات، خاصة بعد اعتراف نصة بحبه لإش إش أمام المعلم رجب الجريتلي، الذي نصحه بأن يكون أكثر حزمًا مع النساء مستقبلًا.

وفي الوقت ذاته، تحدث رجب مع إش إش وأخبرها أن نصة جاء إليه للحديث عنها، مما دفعها إلى مواجهة نصة وسؤاله عن سبب زيارته، ليؤكد لها أنه لم يقل شيئًا سوى أنه يحبها، لكنها صدمته باعترافها بأنها لا تراه سوى كأخ لها، مما أصابه بالإحباط.

في هذه اللحظة، اقتحمت صفاء المكان معتقدةً أن هناك شيئًا بين إش إش ونصة، فتحدثت معها بأسلوب سيئ ثم غادرت إلى منزل والدها، الأمر الذي أقلق إش إش، لكن والدها طمأنها بأن صفاء بخير.

على جانب آخر، قام المعلم ربيع بجمع كل من المعلم فرج والمعلم رجب، لكن الأمور اشتعلت عندما أهان فرج رجب الجريتلي واتهمه بالعقم، مما أدى إلى شجار عنيف بينهما وانتهى بقطع العلاقات بين الشقيقين تمامًا.

وفي تطور آخر، اكتشفت لبنى من فاتن أن شقيقها مختار شخص سيئ وله علاقات متعددة مع النساء، وعندما علمت أن إش إش متورطة في الأمر، شعرت بالغضب الشديد وذهبت إلى منزلها لمواجهتها، لكن إش إش لم تتردد في الرد عليها بقوة، بل قامت بشدها من شعرها وضربها.

ردًّا على ذلك، قررت لبنى الانتقام وأمرت أحد رجال والدها بإشعال النار في منزل إخلاص كابوريا، لكنه بدلاً من تنفيذ الأمر، أبلغ والدها، الذي صُدم عندما سمع اسم إخلاص كابوريا من ابنته.

من ناحية أخرى، أخبر رجب الجريتلي مختار، ابن زوجته، أنه يريد الزواج بامرأة أخرى إلى جانب والدته، وعندما سمعت زوجته شادية بذلك، واجهته في اليوم التالي في المحل، فأكد لها صحة الأمر.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، حيث تفق رجب وإش إش على الزواج دون الحاجة إلى طلب يدها من والدتها إخلاص، وهو ما وافقت عليه إش إش، وعند إقامة حفل الزفاف تحت منزل شادية، كانت الصدمة للجميع عندما اكتشفوا أن العروس الجديدة هي إش إش، التي نظرت لهم بنظرات تحمل الكثير من الشماتة.

أبطال مسلسل “إش إش”
 

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا، وغيرهم.
العمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويُعرض عبر قنوات MBC ومنصات إلكترونية أخرى، ويتكون من 30 حلقة

مي عمر إش إش رجب الجريتلي

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