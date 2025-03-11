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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي في جدة

ولي العهد السعودي يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي في جدة
ولي العهد السعودي يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي في جدة
القسم الخارجي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

وتستعد جدة لاستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة الماضي، استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن المملكة واصلت خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات في العاصمة السعودية الرياض، هي الأولى بين البلدين لبحث ملفات عديدة، من بينها إنهاء الحرب في أوكرانيا، وآفاق تطبيع العلاقات الثنائية، وسط تفاؤل من الجانبين بشأن إمكانية تحقيق تقدم في العلاقات خلال الفترة المقبلة.

الأمير محمد بن سلمان الديوان الملكي قصر السلام

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