قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل في موسكو .. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 337 مسيّرة أوكرانية
أخبار العالم | هجوم أوكراني على موسكو.. اعتقال دوتيرتي.. وتصعيد إسرائيلي في سوريا
10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-3-2025
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. اليوم
قمة الأهلي والزمالك الأبرز.. مباريات اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والقنوات الناقلة
برشلونة يواجه بنفيكا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اليوم
أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه "5 سيارات سيدان" 2025 في مصر
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية بولاية ميسيسيبي الأمريكية
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
عمدة موسكو: إسقاط 69 مسيّرة اوكرانية في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يواجه بنفيكا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اليوم

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة حاسمة ضد بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتُقام المباراة على ملعب “مونتجويك”، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، رغم استكماله المباراة بـ10 لاعبين.

يدخل برشلونة المباراة بثقة، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام بنفيكا، الذي يأمل في قلب النتيجة وخطف بطاقة العبور. ويعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على تشكيلة قوية تضم نخبة من أبرز لاعبي الفريق، معتمداً على توازن الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بنفيكا:
    •    حراسة المرمى: تشيزني.
    •    خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.
    •    خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.
    •    خط الوسط الهجومي: لامين يامال، رافينها.
    •    خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

يسعى برشلونة إلى تقديم أداء قوي لضمان التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي.

برشلونة اخبار الرياضة دورى ابطال اوروبا كورة عالمية بينفكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

رحلوا دون وداع.. مقبرة الصالحية بجدة تحتضن جثمان المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

ترشيحاتنا

بطاقة شخصية

خطوات وطريقة استخراج بطاقة شخصية 2025.. من المنزل لكبار السن

صورة أرشيفية

انتشال جثمان طفل غرق أثناء اللعب ببحر الراهبين في سمنود بالغربية

الشاب الضحية

جريمة على مائدة السحور.. شاب ينهي حياة صديقه في الوراق.. صورة

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد