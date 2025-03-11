برشلونة يواجه بنفيكا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اليوم

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة حاسمة ضد بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتُقام المباراة على ملعب “مونتجويك”، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، رغم استكماله المباراة بـ10 لاعبين.

يدخل برشلونة المباراة بثقة، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام بنفيكا، الذي يأمل في قلب النتيجة وخطف بطاقة العبور. ويعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على تشكيلة قوية تضم نخبة من أبرز لاعبي الفريق، معتمداً على توازن الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بنفيكا:

• حراسة المرمى: تشيزني.

• خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

• خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.

• خط الوسط الهجومي: لامين يامال، رافينها.

• خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

يسعى برشلونة إلى تقديم أداء قوي لضمان التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي.