قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يتخلى عن وزراءه.. ترامب يدعم أغنى رجل في العالم بشراء سيارة تسلا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس
موقف أشرف داري من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025
ناقلة وقود للجيش الأمريكي تصطدم بسفينة محملة بمواد سامة قرب بريطانيا
مصرع 2 وإصابة 23 شخصا في تصادم بين أتوبيس عمال وربع نقل بدهشور.. صور
لليوم العاشر.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة
متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب
ارتفاع تدريجي في الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
حكاية شهيد لقمة العيش.. ترك قريته للعمل بالقاهرة ومات صائما| صور
أسرع من الصوت 3 مرات.. تايوان تكشف عن صاروخ جديد لإغراق السفن
تشابك بالأيدي في مشادة بين راكبة وموظف داخل مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رمضان في غزة.. صائمون تحت حصار الجوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “رمضان في غزة: صائمون تحت حصار الجوع”.

ووفقا للتقرير، وسط الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب على البنية التحتية في غزة، اصطف الأطفال في مدينة خان يونس حاملين أوعيتهم الفارغة، بانتظار الحصول على وجبة إفطار مجانية خلال شهر رمضان.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر لليوم العاشر على التوالي. 

هذا في وقت حذر فيه منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانيه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. 

وقال هادي في بيان صحفي: “إن المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، الذين مروا بشهور من المعاناة الصعبة”، مشدداً على أن استمرار حجب هذه الإمدادات يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف هادي أن “القانون الدولي الإنساني واضح، ويجب ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

وأكد ضرورة استئناف دخول المساعدات بشكل عاجل، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد يقوض التقدم الذي تم إحرازه خلال فترات الهدنة.

 كما دعا إلى استئناف وقف إطلاق النار، وأكد أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإدخال المساعدات.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تأثير نقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، مشيرة إلى أن إغلاق المعابر أدى إلى تأخير كبير في تسليم الإمدادات.

 وقد أغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب نقص الغاز، في حين لا تزال جهود زيادة القدرة الإنتاجية للمخابز الأخرى مستمرة.
 

غزة الاحتلال البنية التحتية خان يونس وجبة إفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

رحلوا دون وداع.. مقبرة الصالحية بجدة تحتضن جثمان المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها

وفاة سيدة في الحرم

باست إيدها وماتت.. وفاة سيدة أمام الكعبة في رمضان

ترشيحاتنا

الأهلي

خلال ساعات.. الأهلي يحسم موقفه من خوض القمة

الأهلي ضد الزمالك

الزمالك يتحدى الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري

محمود كهربا

كهربا في أحدث ظهور على إنستجرام| صور

بالصور

عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. أسرار لم تكشف من قبل

عشبة القرض
عشبة القرض
عشبة القرض

روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق

روسيا والصين
روسيا والصين
روسيا والصين

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد