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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: استكمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

فعاليات دوره
فعاليات دوره
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات استكمال تنفيذ مبادرة"رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالتنسيق والشراكة مع مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري، وبمشاركة التعليم العالي بالدقهلية.

مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة

وأكد المحافظ  أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، من خلال بناء الإنسان والتوعية والتثقيف، بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بايجابية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، يجري عقد هذه الدورات وورش العمل.

و قالت الدكتورة هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة،انه تم التنسيق بين وحده تكافؤ الفرص برئاسه ياسمين مهند بديوان عام المحافظة مع دكتورة سماح السعيد مدير وحده مناهضه العنف ضد المرأة بجامعه المنصورة ودكتور ايناس عبد الله منسق الوحده بكليه التربيه جامعه المنصورة ومركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ  ورشة عمل تستهدف فتيات الجامعه بكليه التربيه لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل  من مبادرة رواد النيل..

واضافت انه من المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة  بعدد كبير من جامعات ومعاهد محافظه الدقهلية خلال الفصل الدراسى الثانى وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة  لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه  وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا.. 

الدقهلية فعاليات محافظ المرأة مبادره

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