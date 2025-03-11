سيد الناس الحلقة 11 .. إجهـــ.اض رنا رئيس ومفاجأة من سلوى عثمان

طرحت منصة شاهد الالكترونية الحلقة 11 من مسلسل سيد الناس ، الذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني الحالي .

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل سيد الناس العديد من الاحداث ، منها نجاح زوج عليا " رنا رئيس " في إجهاضها بعد ان كان يعطيها حقن علي أساس أنها مثبته للحمل في حين أنها تودي إلي الاجهاض .

أما الجارحي فقد استدعي سناء " سلوي عثمان " وسألها عن برهان إلا أنها نفت معرفتها بها ، ولكن حين اتصل من هاتفه به وجده يعرفها .

أما نجل الجارحي فقد قطع علاقته بابنه الجباس ، بعد أن رفض والدها طلب والده بالزواج منه .

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .