بعد جدل السوشيال ميديا.. ميكانيكي: محمد رمضان بعتلي الجايزة بتاعتي

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من شوارع محافظة القاهرة.

وقام محمدرمضان بالتصوير مع صبي ميكانيكي وميكانيكي في شوارع القاهرة.

ورد الميكانيكي على حالة الجدل التي انتشرت مؤخرا على الشسوييال ميديا والحديث عن عدم حصوله على هدية مدفع رمضان .

وقال الميكانيكي الحاج أحمد :" الفنان محمد رمضان وقف صور مع علي الصبي داخل كبوت عربية ولما سألني انت مين قلتله علي ابني ومحمد رمضان أعطاني 50 ألف جنيه لكن اللي خد الفلوس أبو علي وأنا مخدتش حاجة ساعتها.. ومحمد رمضان لما عرف بعتلي وإداني الجايزة بتاعتي .





مدفع رمضان



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".