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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القمة 130 .. أتوبيس الزمالك فى إستاد القاهرة والأهلى يتدرب بفرع مدينة نصر

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء القمة المرتقب.


وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للقاء الأهلي.


ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى نفس الوقت أكدت مصادر قوية أن حافلة النادى الأهلى غادرت فندق إقامتها وتوجهت الى فرع النادي الأحمر بمدينة نصر .

مباراة القمة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيان الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم جوزيه بيسيرو الأهلي حافلة النادى الأهلى

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