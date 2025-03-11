شريف إكرامي: أنا اللي تركت الأهلي.. وغادرت بمنتهى الاحترام

أكد الكابتن شريف اكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، أن الأهلي لم يستغني عنه، بل هو الذي ترك الفريق، وغادر في توقيت يقتنع فيه تماما، وبمنتهى الاحترام، موضحا أن ما حدث بعد تركه للأهلي بحوالي 5 أشهر، هو موضوع له علاقة بالسياسة، وربط مغادرة رمضان صبحي به.

وأوضح شريف إكرامي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن رمضان صبحي بمثابة شقيق له، ويحبه، قائلا: "أكيد كان ليا رأي في موضوع ترك رمضان صبحي للأهلي، لكن ده مش معناه إن قرار رمضان هو قراري، وأنا ماكنتش مقتنع إنه يروح بيراميدز".

شريف إكرامي: رمضان صبحي رجع من إنجلترا عشان الأهلي

وقال: “أنا كنت ضد رجوع رمضان صبحي من إنجلترا، لكن رجع عشان عايز يرجع، وهو عنده قرار، وعايز يرجع عشان الأهلي، وهو شخص عاطفي، وساعات مشاعره ليها جزء كبير من القرار، لكن أنا راجل عقلاني”.

وأكد أنه يفتقد جمهور الأهلي، فقد عاش في الأهلي أحلى أيام حياته، وحقق كل ما يتمناه من حب الناس والشهرة.