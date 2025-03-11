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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموسيقيين تكشف سرا عن شطب عضوية سعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير
شروق سلامة

ردت نقابة الموسيقيين بشأن الأخبار المتداولة حول شطب عضوية الفنان سعد الصغير، وأكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير قد أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث أن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.
 

وأوضح أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. 

وبما أن الفنان سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار من النقابة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير ، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث . لان سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائيه وليس من خلال قرار من مجلس تاديب وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته  .

نقابة المهن الموسيقية سعد الصغير نقابة قضية سعد الصغير

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