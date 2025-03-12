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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعه أمس.. سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 12-3-2025، مقابل الجنيه، حيث استقر في جميع البنوك العاملة في مصر .

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء تراجع  في ختام التعاملات في معظم البنوك العاملة بمصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد أسعار صرف الدولار اليوم الاربعاء 12-3-2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه.


سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار اليوم في بنك نكست 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك اتش اس بي سي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الآن في البنوك 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك المصرف العربي  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

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