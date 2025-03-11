فليك بعد التأهل لربع النهائي: سعيد بالأداء وعلينا التركيز على القادم

أبدى الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على بنفيكا بنتيجة (3-1) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء.

فليك يشيد بأداء الفريق

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال فليك: "أنا سعيد بالتأكيد. لقد لعبنا بشكل جيد للغاية".

كما أثنى على الموهبة الشابة لامين يامال، الذي سجل هدفًا وصنع آخر خلال اللقاء، قائلًا: "أنا سعيد جدًا من أجله، لقد مر وقت طويل دون أن يسجل. لقد كان سعيدًا أيضًا لأن هدفه كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

طموح برشلونة في دوري الأبطال

وحول طموحات الفريق في البطولة القارية، شدد فليك على أهمية التركيز على المرحلة المقبلة، مضيفًا: "علينا الآن أن نفكر في ربع النهائي. نعم، سيكون الأمر صعبًا، لكننا نأمل أن نتمكن من تحقيقه".

يواصل برشلونة مشواره في البطولة بأداء متصاعد، وسط آمال جماهيره في استعادة الأمجاد الأوروبية تحت قيادة فليك.