رسميا.. الزمالك يعلن تفعيل بند الشراء في عقد بنتايك لـ2028

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ووقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي الزمالك في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

مباراة القمة 130

انتهت مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الثلاثاء، بعد انسحاب الاهلي من خوض اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

ولم تُلعب مباراة الزمالك اليوم أمام الأهلي بعد انسحاب الأخير من اللقاء بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسموحة، في كأس مصر يوم السبت المقبل 15 مارس في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بالفوز على مودرن سبورت 2-1، بينما سموحة تخطى زد 1ـ0.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك أزمة كبيرة منذ مساء أمس الإثنين، عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه النادي الأهلي.

وعقب الاجتماع أعلن النادي الأهلي موقفه بأنه لن يستكمل بطولة الدوري المصري هذا الموسم، إذا أصر اتحاد الكرة على تواجد طاقم مصري لإدارة المباراة.