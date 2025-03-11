العمايرة يعلق على انسحاب الأهلي: الحل سيكون بعيدا عن اللوائح

يرى عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، بأن حل الأزمة الحالية سيكون بعيدًا عن اللائحة التي تدير بطولة الدوري.

وقال عامر العمايرة في تصريحاته ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc بأن رابطة الأندية ارتكبت أخطاءً في الأزمة الحالية، ولديها مسؤولية فيما حدث.

تفاصيل أزمة القمة

وتابع عامر العمايرة، بأن الحل الأمثل كان تأجيل الجولة بأكملها، خاصة وأن كان هناك فرصة لاستقدام طاقم أجنبي حتى اليوم الذي سبق المباراة.

وواصل بحسب لائحة الرابطة، فإن من المفترض أن تُطبق عقوبة قدرها 20 مليون جنيه والهبوط للدرجة الأدنى ويحرم من المشاركة في الموسمين المقبلين، هذا في حالة اعتذار الأهلي عن عدم استكمال مسابقة الدوري.