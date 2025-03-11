أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف

تقدم باريس سان جيرمان على ليفربول بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات إياب ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف باريس سان جيرمان بتوقيع عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

الوسط: جرافينبيرج - ماك أليستير - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينها - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كفاراتسخيليا - باركولا

كان ليفربول قد عاد من باريس بفوز ثمين بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، لكنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام العملاق الباريسي الذي يبحث عن انتفاضة في الإياب.

وصعد ليفربول إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته في دوري الأبطال، بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد اجتياز عقبة بريست في الملحق.

بينما اكتسح باريس سان جيرمان مواطنه بريست 10-0 بمجموع مباراتي الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.