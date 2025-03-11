قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهور مفاجئ لـ شيكو في مسلسل الكابتن مع أكرم حسني
تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
حسام حبيب: أصبت باضطراب الشخصية الحدية بسبب شيرين عبد الوهاب
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب
حقيقة إعفاء الميت من عذاب القبر في شهر رمضان.. اعرف رأي الدين
الصلح بعد الأزمة.. مها أحمد وكرارة والسقا يتجاوزون الخلاف بوساطة التهامي
بيدري بعد التأهل لربع النهائي: سنحاول الفوز بكل شيء من أجل مينيارو
دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء أصعب الحوائج.. ردده الآن يقضي لك 1000 حاجة في دقائق
هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء ترد
أبوريدة يرحب بإنفانتينو وموتسيبي في حفل عشاء بالمتحف المصري الكبير
أحمد موسى: خضنا حربا على الإرهاب 10 سنوات
ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يوضح فضائل الصيام واغتنام الأوقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف

عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
محمد السعيد

تقدم باريس سان جيرمان على ليفربول بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات إياب ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف باريس سان جيرمان بتوقيع عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

الوسط: جرافينبيرج - ماك أليستير - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينها - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي -  كفاراتسخيليا - باركولا

كان ليفربول قد عاد من باريس بفوز ثمين بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، لكنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام العملاق الباريسي الذي يبحث عن انتفاضة في الإياب.

وصعد ليفربول إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته في دوري الأبطال، بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد اجتياز عقبة بريست في الملحق.

بينما اكتسح باريس سان جيرمان مواطنه بريست 10-0 بمجموع مباراتي الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

مرضى الضغط المرتفع

ابتعدوا عنها .. تحذير من تناول مرضى الضغط هذه الأطعمة في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. مشروب رمضاني يحتوى على كمية كبيرة من السكر.. عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة

بذور الشيا

نعومة للجلد ونضارة .. فوائد لا تتوقعها لحبوب بذرة الشيا

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 11 .. نور تسرق الكنوز الأربعة من قصر الشيخ عبد الأحد

نور
نور
نور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخروب؟.. نصائح لتحضيره بنجاح

فوائد شرب الخروب في رمضان
فوائد شرب الخروب في رمضان
فوائد شرب الخروب في رمضان

مش عارف تخس في رمضان .. إليك 3 وصفات لاستخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

وصفات طبيعية تقوي المناعة وتعالج التهابات القولون.. اكتشفها

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك؜

أسرة سعد الصغير أمام قسم النزهة

بعد انتهاء حبسه .. أسرة سعد الصغير تنتظر خروجه أمام قسم النزهة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد