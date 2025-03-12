روحه وشخصيته بنفس حلاوة صوته.. حسن الشافعي يشيد ببهاء سلطان: موهبة نادرة

عبَّر حسن الشافعي عن سعادته بالتعاون مع الفنان بهاء سلطان.

ونشر الشافعي صورة تجمعه ببهاء سلطان على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وعلَّق عليها قائلًا: "من زمان وأنا بهاء سلطان من الفنانين اللي كان نفسي أشتغل معاهم قوي، موهبة وصوت غير عادي.. ولما عرفته بجد، روحه وشخصيته بنفس حلاوة صوته.. البوب مفيش منه!"

أحدث أغاني بهاء سلطان

وكان طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كما طرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل اسم "ننزل فين" وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية "ننزل فين" غناء بهاء سلطان ومن كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

وفي شهر فبراير الماضي، طرح بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

كما طرح مؤخرا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.