تفاصيل اللحظات الأخيرة لشخص لقى مصرعه أسفل عجلات قطار البدراشين | تفاصيل

صرّحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شخص صدمه قطار بالبدرشين، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بشأن أسباب وفاته. كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المتواجدين في موقع الحادث، والذين أفادوا بأن القطار صدمه أثناء عبوره شريط المزلقان.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد أسفل الكوبري الأوسطي بمدينة البدرشين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن القطار صدم المتوفى بعد مزلقان "أبو ربع" أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

تم إيداع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.