تحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز عن كواليس مشاركتها للعام الخامس على التوالي في مسلسل "المداح"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير.

وخلال لقائها في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" مع إنجي علي، أوضحت دنيا أنها شاركت في الجزء الأول من "المداح" بالتزامن مع مسلسل "اللي مالوش كبير"، لكنها تفاجأت بردود الفعل القوية التي حصدها "المداح" منذ عرض جزئه الأول.

وأضافت دنيا أن كواليس العمل في "المداح" تُعد من أفضل التجارب التي عاشتها طوال مشوارها الفني، مشيدة بالفنان حمادة هلال، واصفة إياه بأنه من أعظم النجوم الذين تعاونت معهم، وأنها كانت تتمنى معرفته منذ سنوات.

وعن أداء حمادة هلال لشخصية "المداح"، قالت دنيا عبد العزيز: "محدش ينفع يعمل المداح غير حمادة هلال، لأنه شخص متدين وقريب جدًا من ربنا، وأنا مشوفتش حد قلبه طيب زيه، عشان كدة في صدق في أدائه".

أبطال وصناع مسلسل “المداح”

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.