ارتفاع درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم الأربعاء، 12 مارس 2025، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد وشمال الصعيد بينما سيكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

حالة الطقس

سيكون في القاهرة الكبرى الطقس مائلًا للحرارة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 27 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

وبالنسبة في العاصمة الإدارية الجديدة، فتسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

طقس اليوم في الساحل الشمالي

في مدن الساحل الشمالي مثل الإسكندرية والعلمين الجديدة، يسود طقس معتدل، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية إلى 25 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، فيما تكون العظمى في العلمين 25 درجة مئوية أيضًا، والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء

تشهد مناطق البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، طقسًا حارًا نسبيًا، حيث تسجل شرم الشيخ درجة حرارة عظمى قدرها 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية. بينما تسجل الغردقة درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة في صعيد مصر

الطقس في جنوب الصعيد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في أسيوط وسوهاج 29 درجة مئوية، مع درجات صغرى 12 درجة مئوية في أسيوط و13 درجة مئوية في سوهاج. أما في قنا والأقصر، فتصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية، مع درجات صغرى 12 درجة مئوية في قنا و13 درجة مئوية في الأقصر.

الشبورة المائية على الطرق السريعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق. وأوصت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق التي تشهد الرؤية المحدودة بسبب الشبورة.

اعرف حركة الملاحة البحرية

بالنسبة لحركة الملاحة البحرية، أكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة اليوم. حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، مما يجعل الملاحة البحرية آمنة في هذه الفترة، ولكن يُنصح دائمًا باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل في البحر.