الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد حتى يوم الاثنين المقبل 17 مارس الجاري، وحذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأعلنت هيئة الأرصاد استمرار الاستقرار فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وتأثر البلاد بموجة حارة، نتيجة الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة فإن الطقس على البلاد، يتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وهى اعتبارا من السبت المقبل حتى يوم الاثنين، وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها وتسجل القاهرة 29 درجة مئوية حتى أشعة الشمس، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 35 درجة مئوية .

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح، مشددة على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجات

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15 درجة.