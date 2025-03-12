قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة لانتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا
بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك
استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اغتيال سفير سوري منشق واشتباكات داميـ.ـة
قمر الدين والكركديه .. فوائد غير متوقعة لمشروبات رمضان
صلاح يبكي في وداع دوري الأبطال بالهزيمة من باريس سان جيرمان
الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة
الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025
التمر والسوبيا.. مفاجأة غير متوقعة عن مشروبات رمضان
الأهلي: لم نصنع أزمة في مباراة القمة.. وقراراتنا لإصلاح التحكيم
مسلسل الأميرة الحلقة 11.. نضال الشافعي يخطط لإنهاء حياة نيقولا معوض
وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد حتى يوم الاثنين المقبل 17 مارس الجاري، وحذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأعلنت هيئة الأرصاد استمرار  الاستقرار فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وتأثر البلاد بموجة حارة، نتيجة الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة فإن الطقس على البلاد، يتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وهى اعتبارا من السبت المقبل حتى يوم الاثنين، وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها وتسجل القاهرة 29 درجة مئوية حتى أشعة الشمس، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 35 درجة مئوية .

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح، مشددة على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 16 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة
شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجات
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15 درجة.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة موجة حارة ذروة موجة حارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

لقاء القمة

ناقد رياضي يكشف تفوق الزمالك على الأهلي في آخر 4 مواجهات

انسحاب الأهلي أمام الزمالك

حقيقة اعتراض كولر .. أول رد رسمي من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في القمة 130

لقاء القمة

رابطة الأندية المصرية لم تحسم نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بالصور

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل والفراخ .. سهلة وتنفع للعزومات

البطاطس
البطاطس
البطاطس

ماذا يحدث عند شرب مغلى بذور حب الرشاد؟.. وطرق تناولها

فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد