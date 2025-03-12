مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

شهد طريق رأس غارب - الغردقة حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 67 من الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالحادث، ووجه اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من أحمد خيري محمود (28 عامًا) ومحروس يونس (37 عامًا)، حيث تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة. كما أسفر الحادث عن إصابة حسام خالد يونس (25 عامًا) بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.