مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: الحرب الروسية تهدف لاستنزاف الاقتصاد

قال الدكتور إيفان أوس، المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن الحديث عن غياب الدعم الأمريكي كان مصدر قلق كبيرة لدولة أوكرانيا، في الوقت الراهن.

وأكد إياف أوس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإعادة تجميد كل المساعدات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا مازلت عازمة على استمرار العمليات العسكرية مع روسيا، لحين تحصُّل أوكرانيا على حقوقها الشرعية، مؤكدا على روسيا تتمسك بمواقعها وأبدت رغبتها في استكمال الحرب، ولكن أوكرانيا ترغب في التوصل لهدنة وخاصة بعد تجميد الدعم الأمريكي.

واستكمل: الحرب الروسية هي حرب استنزافية تستهدف الاقتصاد الأوكراني، وأوكرانيا قد لا تكون قادرة على الصمود أمام هذا الاستنزاف لفترة زمنية طويلة، لذا يجب الاستماع جيدًا لكافة البيانات الروسية ومحاولة التوصل لاتفاق.