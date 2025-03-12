المستشار الألماني عن الهدنة في أوكرانيا: الكرة الآن بملعب بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، إن القرار في شأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا بات لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك بعد موافقة كييف على مقترح أمريكي لهدنة تمتد 30 يوما.



وكتب شولتس عبر منصة إكس: «حاليا، الكرة في ملعب بوتين»، معتبرا أن وقف إطلاق النار الموقت هو «خطوة مهمة ومناسبة نحو سلام عادل في أوكرانيا».



وذكر المستشار الألماني: "فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما خطوة مهمة وصحيحة نحو السلام العادل في أوكرانيا".

وأردف: نقف إلى جانب أوكرانيا والولايات المتحدة ونرحب بالمقترحات المقدمة بجدة والأمر متروك لبوتين.

