بعد موافقة أوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار.. واشنطن تنهي تجميد المساعدات العسكرية

أيدت أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ووافقت على إجراء مفاوضات فورية مع روسيا في محادثات حاسمة عُقدت في جدة يوم الثلاثاء، بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة.

دفع الرد الإيجابي من أوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع تجميد المساعدات العسكرية، والتنبؤ ببداية الصراع ونهاية، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وبعد أن فاجأ ترامب حلفاءه بممارسة ضغوط مكثفة على كييف والتواصل مع موسكو، حضر المسؤولون الأوكرانيون إلى محادثات في السعودية راغبين في المصالحة، واقترحوا هدنة جزئية على الهجمات الجوية والبحرية.

وضغط مستشارو ترامب من أجل المزيد، وقالوا إن أوكرانيا وافقت على اقتراحهم بوقف إطلاق نار كامل لمدة شهر في حرب أودت بحياة عشرات الآلاف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين بعد حوالي تسع ساعات من المحادثات في فندق فاخر في جدة: "قدمنا ​​اليوم عرضًا قبله الأوكرانيون، وهو الدخول في وقف إطلاق نار والدخول في مفاوضات فورية".

سننقل هذا العرض الآن إلى الروس، ونأمل أن يوافقوا على السلام الكرة الآن في ملعبهم.

وقال روبيو عن روسيا،: "إذا رفضوا، فسنعرف للأسف ما هو العائق أمام السلام هنا".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستستأنف فورًا المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية التي قطعتها للضغط على شريكها في زمن الحرب، عقب اجتماع كارثي في ​​28 فبراير بين ترامب والرئيس فولوديمير زيلينسكي.