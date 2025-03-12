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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق من النيابة يعاين موقع حادث انقلاب جرار وعربات قطار طنطا

حادث قطار الغربية
حادث قطار الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انقلاب عربات قطار طنطا والوقوف على الأسباب الرئيسية الحادث حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

جهات التحقيق تدفع بفريق من أعضاء النيابة العامة 

كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان من الركاب الناجين وندب فريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية للوقوف على الأسباب الفنية وضمان عدم تكرارها. 

في المقابل كشفت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا أن السبب الرئيسي وراء انقلاب جرار و7 عربات أخري بالقطار 910 بخط "طنطا ـ الإسكندرية " جاء نتيجة سرعة الجرار ووجود عطل بالتحويلة قبل دخول القطار لمحطة قطارات طنطا الرئيسية .

واضاف المصدر أن حركة القطارات مرتبكة وسط تكدس اعداد من القطارات بمحطة طنطا فضلا عن الدفع بفرق الصيانة الميدانية لمتابعة رفع عربات القطار وتأمين وسلامة المواطنين من الركاب.

واشارت المصادر الى أنه تم تشكيل لجنة صيانة فنية للوقوف علي اسباب الحادث ورفع تقرير رسمي لعرض علي وزير النقل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة .

قفز الركاب من شرفات القطار للنجاة بحياتهم 

كان المئات من الأسر والعائلات من قفزوا من قطار السكك الحديدية من الشبابيك امام منطقة التجنيد بطنطا بمحافظة الغربية عقب خروج 5 عربات عن القضبان بشكل مفاجئ سعيا للنجاة وإنقاذ حياة ذويهم فضلا عن تعرض بعضهم لإصابات وكدمات محدودة .

وتابعت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية أن حركة القطار توقفت قبل دخول محطة قطارات السكك الحديدية بطنطا وجاري الدفع باللوادر والاوناش سعيا في إعادة حركة القطارات.

وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة أن هيئة الإسعاف لم تتلق أي بلاغات بإصابات بسبب حادث القطار فضلا عن توافر كافة الخدمات الطبية والرعاية العلاجية للرواد القطار .

وارتبكت حركة القطارات بقطاع وسط الدلتا للهيئة السكك الحديدية عقب انقلاب جرار قطار وخروج أكثر من 5 عربات بشكل مفاجئ امام منطقة التجنيد بشكل مفاجئ.

تفاصيل حادث انقلاب قطار طنطا 

كان خط السكك الحديدية "طنطا ـ الإسكندرية " بنطاق محافظة الغربية شهد تعطل حركة القطارات لأكثر من ساعة جراء انقلاب احد القطارات وخروج 5 عربات عن مسارهم أمام منطقة التجنيد بطنطا الأمر الذي أثار حفيظة الركاب واصابهم بحالة من الهلع جراء خروجه عن الخط الأساسي له.

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