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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الولاء والانتماء للوطن..انطلاقة لمستقبل آمن..ندوة بمركز إعلام الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد  اليوم الأربعاء ندوة بعنوان (الولاء والانتماء للوطن .. انطلاقة لمستقبل آمن)، حيث حاضر فيها الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ ، والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد.

حيث قدم اللقاء محمد عطية أخصائى الإعلام بالمركز في إشارة موجزة لأهمية غرس قيم الولاء والانتماء في الجيل الجديد حيث يعد سلاحاً فعالاً لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، مشيراً إلى حرص المركز على تنظيم برامج توعوية تهدف إلى تعميق الشعور بالانتماء للوطن   تخاطب كافة فئات المجتمع. 

فيما أكدت أزهار عبد العزيز محمد على حرص قطاع الإعلام الداخلى على تقديم التوعية من خلال سلسلة من الأنشطة والحملات الإعلامية الى تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين خاصة في ظل ماتشهده الساحة الإقليمية من أحداث.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ رمضان خلال كلمته على تشريف اللهُ -عز وجل- لمصر، وتكريمها، وجعلها كنانته في أرضه، وعلى الرغم من أن مصر تعرضت عبر تاريخها المديد لحروب فإنها لا تزال تعيش وتقاوم وستظل... والمتأمل في مظاهر تكريم الله تعالى لها يرى أن مصر هي البلد الوحيد الذي ذُكر في القرآن الكريم أربع مرات صراحة؛ كما  ذُكرت بالتلميح في أكثر من ثلاثين مرة‏، وهو أمر لم يكن لأي دولة في القرآن الكريم‏،  وأضاف فضيلته أن مصر ذُكرت على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديث متعددة، حيث أوصى النبى الكريم بالإحسان إلى أهلها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (إنكم ستفتحون مصرَ، وهي أرضٌ يُسمى فيها القيراطُ. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلِها. فإن لهم ذمةً ورحمًا. أو قال: ذمةً وصهرًا) (أخرجه مسلم)، فالرحم هي أمنا هاجر أم أبينا إسماعيل عليه السلام، أما الصهر فهي السيدة (مارية القبطية) التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ابنه إبراهيم ..
وأضاف فضيلته أنه من عظيم مِنح الله لمصر أن الله تعالى حباها الأزهر الشريف – قِبلة العلم وشعاع النور- الذي أرسل علماءه إلى كل بقاع الأرض، وجاء إليه الدارسون من كل فج عميق؛ لينهلوا من معينه الطاهر ولا يزال عطاء الأزهر –جامعا وجامعة– متواصلا وفياضًا ومستمرًا ببعثاته الخارجية ووفوده الثقافية التي تُقصد شتى دول العالم، وكذلك بمعاهده الممتدة وبمراكزه الثقافية والدعوية المنتشرة في العالم أجمع.

 الأوضاع الراهنة المحيطة بالدولة المصرية تستلزم وحدة  الصف


فيما أوضح الدكتور مؤمن معاذ خلال كلمته خطورة الأوضاع الراهنة المحيطة بالدولة المصرية والتى تستلزم بدون شك وحدة الصف الداخلى ودحض الفتن وعدم إرهاق الدولة المصرية لتقوم بدورها المنوط بها للتصدى للمخططات الهادفة إلى النيل من الدولة المصرية التى تمثل دعامة القوة للوطن العربى بأسره، وأشار سيادته إلى متطلبات الولاء والانتماء للوطن وما يجب علينا تجاه الغالية مصر من خلال فهم متطلبات الولاء والانتماء الوطني من حب للوطن حيث يورث الاعتزاز به والتعاون من أجل الحفاظ عليه، والسعي دائماً لتطويره، وكذا التضحية وبذل الغالي والنفيس، وتحقيق الاستقرار الكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويمثل هذا الاستقرار حالة من الأريحية يشعر بها كل أفراد المجتمع، ونبذ التفرقة والخلاف ويُقصد بذلك الاتحاد والتعاون معاً لجلب المصلحة العامة، وإطاعة الأنظمة والتشريعات الخضوع للقوانين والأنظمة والتشريعات يحقق مصالح الأمة. 
أدار اللقاء محمد عطية. اخصائي اعلام بالمركز تحت اشراف  أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

الوادي الجديد ندوه إعلام الخارجة

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