لجنة الطفولة بأسقفية الشباب تنظم أولى ملتقيات الخدام السنوية لمهرجان الكرازة المرقسية

نظّمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب، أولى ملتقيات الخدام السنوية لمهرجان الكرازة المرقسية لخدام مرحلة الطفولة، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس بالكاتدرائية، شارك فيه حوالي 700 خادم وخادمة من 26 إيبارشية إلى جانب عدد من القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

مهرجان الكرازة المرقسية

وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات المتخصصين.

وتم خلاله كذلك عرض لكتب المهرجان والجديد فيها هذا العام، وأيضًا عرض وسائل الإيضاح والعرائس والماسكات، ورتل فريق كورال قيثارة كيدز للأطفال التابع لأسقفية الشباب شعار المهرجان وبعض من الترانيم الجديدة المؤلفة والملحنة التى تخدم دروس المهرجان عقيديًا وأبائيًا وطقسيًا.

كما تم تقسيم الخدام إلى خمس مجموعات في ورش عملية كلٍ حسب مرحلة خدمته، لعرض العديد من وسائل الإيضاح المبتكرة التى تساعدهم على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة تناسب كل مرحلة، تضمنت تجارب العملية مثل العجائن، string arts - أحد تطبيقات الـ AR لشرح الدروس، طرق لدرس الكتاب المقدس.