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أدلة جنائية وتحريات.. النيابة تحقق في مصرع طفلتين بحريق شقة البدرشين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أدلة جنائية وتحريات.. النيابة تحقق في مصرع طفلتين بحريق شقة البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في وفاة طفلتين بحريق التهم شقة بمدينة البدرشين وقت الافطار.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها. 

شهدت قرية زاوية دهشور بمدينة البدرشين حادثا مؤلما قبل دقائق من الافطار حيث التهم حريق هائل شقة وأسفر عن مصرع طفلتين بداخلها، تم اخماد الحريق ونقل جثتي الطفلتين الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع طفلتين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة البدرشين حريق شقة مصرع طفلتين أدلة جنائية

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