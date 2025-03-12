قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع طفلتين في حريق شقة وقت الإفطار

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثتي طفلتين لقيتا مصرعهما في حريق التهم شقة بمدينة البدرشين وقت الافطار، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جناشية من عدمه.

شهدت قرية زاوية دهشور بمدينة البدرشين حادثا مؤلما قبل دقائق من الافطار حيث التهم حريق هائل شقة وأسفر عن مصرع طفلتين بداخلها، تم اخماد الحريق ونقل جثتي الطفلتين الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع طفلتين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.