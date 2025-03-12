قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى
وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية يجتمعون مع ويتكوف.. تعليق قوي من أحمد موسى
دورتموند يفوز على ليل ويضرب موعدا مع برشلونة بربع نهائي أبطال أوروبا
رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها
شريف إكرامي: الأهلي بيتي وجمهوره صاحب فضل عليا.. ولا أستبعد العودة
شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي.. وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي
الرئيس السيسي يتناول الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية.. تعليق أحمد موسى | بث مباشر
مش مخطط .. تصريح مثير من شريف إكرامي عن الأهلي
أحمد موسى: تأهيل طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب
الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين لن يتسبب في استقرار المنطقة
رئيس أركان الاحتلال: سنفعل كل ما في وسعنا لاستعادة كافة المحتجزين من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها

قلب اصطناعي
قلب اصطناعي

أثار ت واقعة بقاء رجل 100 يوم على قيد الحياة بعد زراعة قلب اصطناعي كامل ضجة كبيرة فى العالم خاصة أنه تمكن من العودة لمنزله ومغادرة المستشفي.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ديلي ميل" أصبح رجل أسترالي يعاني من قصور في القلب أول شخص في العالم يغادر المستشفى بعد زراعة قلب اصطناعي كامل.

وأعلن الباحثون الأستراليون الذين يقفون وراء العملية، يوم الأربعاء، أن عملية الزرع حققت "نجاحا سريريا كاملا" بعد أن عاش الرجل مع الجهاز لأكثر من 100 يوم قبل إجراء عملية زرع قلب من متبرع في أوائل مارس.

 BiVACOR

أطلق على القلب الاصطناعي الكامل مصطلح BiVACOR، وهو جهاز متطور اخترعه الدكتور دانيال تيمز ، ويعد أول مضخة دم دوارة قابلة للزرع في العالم يمكن أن تكون بديل كامل للقلب البشري، وذلك باستخدام تكنولوجيا الرفع المغناطيسي لمحاكاة تدفق الدم الطبيعي للقلب السليم.

تم تصميم غرسة القلب الاصطناعي، التي لا تزال في المراحل الأولى من الدراسة السريرية، للمرضى الذين يعانون من قصور البطينين في القلب في مرحلته النهائية، والذي يتطور عادة بعد أن تتسبب حالات أخرى  و الأكثر شيوعًا النوبة القلبية وأمراض القلب التاجية، ولكن أيضًا أمراض أخرى مثل مرض السكري في إتلاف القلب أو إضعافه بحيث لا يتمكن من ضخ الدم عبر الجسم بشكل فعال.

دكتور دنيال مخترع القلب الاصطناعي

يعاني أكثر من 23 مليون شخص حول العالم من قصور في القلب كل عام، ولكن 6000 شخص فقط سيحصلون على قلب متبرع، وفقًا للحكومة الأسترالية ، التي قدمت 50 مليون دولار لتطوير وتسويق جهاز BiVACOR كجزء من برنامج حدود القلب الاصطناعي.

تم تصميم الغرسة كجسر لإبقاء المرضى على قيد الحياة حتى يصبح زرع قلب من متبرع متاحًا، ولكن طموح BiVACOR على المدى الطويل هو أن يتمكن متلقي الغرسة من العيش مع جهازهم دون الحاجة إلى زرع قلب.

تطوع المريض، وهو رجل في الأربعينيات من عمره من نيو ساوث ويلز يعاني من قصور حاد في القلب، ليصبح أول متلقي للقلب الاصطناعي الكامل في أستراليا والسادس في العالم.

وتلقى المريض الأسترالي الجهاز في 22 نوفمبر في مستشفى سانت فينسينت في سيدني  من خلال عملية جراحية استغرقت  6 ساعات بقيادة جراح القلب والصدر وزراعة الأعضاء بول جانز.

غادر المريض، الذي رفض الكشف عن هويته، المستشفى بعد زراعة القلب في فبراير. وأصبح قلب متبرع متاحًا للزراعة في مارس.

وتم إجراء أول خمس عمليات زراعة في العام الماضي في الولايات المتحدة، وتلقى جميع المرضى قلوبًا من متبرعين قبل خروجهم من المستشفى، وكانت أطول فترة بين عملية الزراعة وعملية الزرع 27 يومًا.

القلب الاصطناعي 


 

تفاصيل العملية

وقال بول جانز قائد الفريق الطبي إنه كان من دواعي سروره أن يكون جزءًا من هذا الإنجاز الطبي الأسترالي ووصفه بالتاريخي والرائد.

وأضاف جانز  قائلا "لقد عملنا من أجل هذه اللحظة لسنوات ونحن فخورين للغاية بأن نكون الفريق الأول في أستراليا الذي أجرى هذه العملية الفريدة".

وتعد هذه العملية بداية سلسلة من الإجراءات القادمة في أستراليا ضمن برنامج حدود القلب الاصطناعي الذي تقوده جامعة موناش و يعمل على تطوير ثلاثة أجهزة رئيسية لعلاج أكثر أشكال قصور القلب شيوعًا.

زراعة قلب قلب اصطناعي رجل أسترالي قصور في القلب قلب اصطناعي كامل زراعة قلب اصطناعي كامل أول شخص في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

الأهلي

نجم الأهلي السابق: انسحاب الفريق من القمة سقطة إدارية تاريخية!

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في إفطار المحبة بكنيسة مدينة نصر بحضور قيادات ورموز المجتمع المصري

البابا تواضروس

البابا تواضروس: نتألم لما يحدث في سوريا .. ونطلب الروية والحكمة لكل المسؤولين

نقابة الصحفيين

استمرار قبول طلبات مسابقة "جوائز الصحافة المصرية" حتى 27 مارس

بالصور

100وصلة مياه شرب بالمجان للمستحقين في الشرقية.. تفاصيل

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها

قلب اصطناعي
قلب اصطناعي
قلب اصطناعي

شاهد .. أول ظهور لـ عمرو مصطفى بعد إجرائه عملية جراحية |صور

ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي

قبل العيد .. عصير البنجر لوجه نضر و بشرة رائعة

عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

ميار الببلاوي

المذيعة بتاعتكم حلوة.. ميار الببلاوي تكشف عن اسم شيخ شهير طلبها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد