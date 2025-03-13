سعد شلبي: الأهلي دائم الالتزام بالقوانين.. والكرة المصرية تعاني من التخبط

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية المصري المحترفة، واتحاد الكرة المصري.

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" يوجد تخبط في الكرة المصرية منذ فترة طويلة، وهذا ليس طعنًا في أج ولكن حرصًا على الكرة المصرية".

وتابع:" لا يوجد تنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكان يجب أن يكون هناك اجتماع بين مسئولي الطرفين لايجاد الحلول المناسبة التتي تتناسب مع عراقة الكرة المصري والدولة المصرية".

وواصل:" الأهلي يمثل الكرة المصرية في جميع المحافل الدولية ونحن فخورين بذلك والأخطاء التحكيمية المتكررة يشكو منها الجميع ومنهم الزمالك، وهي شكوى واضحة بأخطاء واضحه".



وأردف:" الرابطة كانت حريصة على طلب حكام أجانب لـ3 مباريات في الدوري، لأنه تعلم أن هناك مشكلة في التحكيم، ونحن دعمنا ذلك بارسال خطاب رسمي وطلب خوض القمة بحكام أجانب".

وشدد:" الأهلي كان حريص منذ الإعلان عن الدور الثاني من الدوري على عدم الإثارة وكان من حقنا حضور القرعة، وأنا كنت ممثل الأهلي في قرعة الدور الأول، بعد تلقي دعوة، ووجهنا الشكر لرابطة الأندية على عمليات التطوير في القرعة، ولكن في الدور الثاني لم يتم دعوتنا لحضور القرعة".

واستكمل:" رابطة الأندية أعلنت عن موعد المباراة قبل ايام من موعدها وهو أمر يتنافى مع بند الاتحاد لجلب جاكام أجانب، ورغم ذلك كان هناك إمكانية لجلب حكام أجانب، وهو ما فعلته وزارة الرياضة بعد جلب حكام سعوديين".

وأوضح:" قبل المباراة بيوم، خاطبنا اتحاد الكرة، وأكدنا على طلب خوض المباراة بحكام أجانب، وفق طلب رابطة الأندية، واننتظارنا حتى نهاية اليوم للرد علينا وليم يتم الرد، وجاء الرد بحكام مصريين، عقب اجتماع مجلس الإدارة، لتقرر الإدارة عمل اجتماع طارئ".

وأشار:" الدولة المصرية نجحت في توفير حكام من السعودية، وهو أمر يتنافى مع قول البعض أنه لا يوجد وقت لضم حكام أجانب، وكنا نرحب بخوض المباراة بأي حكام من خارج مصر".