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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يسلم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب الفائزين

الفائزون بمسابقة حفظ القرآن الكريم
الفائزون بمسابقة حفظ القرآن الكريم
ايمن رياض

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي ، الذي نظمته في محيط مبني رئاسة الجامعة، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الاهلية للشئون الاكاديمية والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والعمداء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والدكتور احمد شوقي مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومنسقي الأنشطة، ومديري الإدارات بمكاتب رعاية الطلاب، والأخصائيين، وطلاب الأسرة بجميع كليات الجامعة، وحيث تناول الحضور  الإفطار على مائدة واحدة تحت شعار " مائدة الخير" وسط أجواء رمضانية.

وأعرب الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن سعادته لتواجده بين ابنائه الطلاب، لافتاً ان هذه الصورة تدعوا إلى الترابط والمحبة بين اسرة طلاب من اجل مصر، واسرة الجامعة بمختلف فئاتها، موكداً على حرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم.

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بدور اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة، باعتبارهم احد رموز الأنشطة الطلابية، وخير من يُمثل الجامعة في العديد من المحافل والفعاليات.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب بالاستفادة بكل ما يُقدم لهم من خلال الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على الاهتمام بها وبتنوع فعالياتها، للإسهام في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مطالبهم باستغلال إمكانيات الجامعة المتوفرة امامهم، وكذا بإمكانياتها البشرية التي تُعينهم على التميز في دراستهم الجامعية.

مسابقة حفظ القرآن الكريم 

وخلال الاحتفالية ، قام رئيس الجامعة، بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر" وفاز بالمركز الأول الطالب عبد الله احمد فواز بكلية الطب، والذي حصل على جائزة "رحلة عمرة"، فيما حصلت الطالبتان الاء ثروت عبد المنعم كلية الآداب، ومنه الله ايمن ربيع كلية العلوم الفائزاتان بالمركزين الثاني والثالث على سبيكتين ذهبيتين، وتم تكريم الطالبه حبيبه احمد فؤاد بكلية التمريض، والطالب عبد الرحمن صالح توفيق كلية الحاسبات الفائزين بالمركزين الرابع والخامس بمبالغ مالية تشجيعية.

كما تم تكريم الطلاب معاذ رضا حسين كلية التمريض، ويوسف محمد رافت كلية الطب، ومروة عبد العاطي عبد الرحمن كلية التمريض، وهاجر سيد عطا كلية الطب، وسميه ياسر عبد الفضيل كلية الزراعة واهدائهم شهادات تقدير .

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الأغاني الدينية  وفقرات فنية والتواشيح والابتهالات الرمضانية.

واهدي طلاب من أجل مصر درع الأسرة للدكتور عصام فرحات، تقديرا لجهودة ودعمه اللامحدود للطلاب والأنشطة الطلابيه.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابيه والقائمين على تنظيم المسابقة الدينية  لجهودهم وتميزهم في انجاح المسابقة وخروجها بالمظهر اللائق .

المنيا القرآن الكريم جامعة الإفطار

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