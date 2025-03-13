اللبن الرائب.. 4 فوائد صحية عند تناوله قبل السحور

يعد اللبن الرائب أو ما يسمى اللبن الزبادي عبارة عن مادة من اللبن الدسم والسميك الذي يحضر بإضافة بكتيريا تخثير اللبن إلى الحليب في تخمر حمض اللاكتيك الموجود في اللبن في مدة زمنية محددة فيصبح اللبن رائبا.

ويحتوي اللبن الرائب على مادة اللاكتيك ومضادات الاكسدة والريبوفلافين والبروبيوتيك ومضادات الالتهابات والسكريات والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية والاملاح المعدنية مثل الزنك والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم ، وفيتامين ب ، د .

فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور..

1يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم.

2يقوي الأسنان ويحمي من هشاشة العظام.

3يمد الجسم بالبروتين الضروري لبنائه وتقوية عضلاته.

4 يساعد على النوم بهدوء دون أرق بفضل دوره الهام في علاج التوتر والقلق.

المصدر outside

