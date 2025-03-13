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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب تعافيه من الإصابة .. عودة محمود جهاد للمشاركة أمام سموحة

محمود جهاد
محمود جهاد
ملك موسى

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة محمود جهاد لاعب الوسط لقائمة الأبيض خلال مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  على جاهزية اللاعب بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

وكان محمود جهاد شارك في التدريبات الجماعية بالأمس بصورة كاملة بعد اطمئنان الجهاز الطبي على جاهزيته.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك محمود جهاد سموحه كاس مصر

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