وفاة راهب من دير "آڤا ڤيني" بملوي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأنبا ديمتريوس ولمجمع رهبان الدير

توفي اليوم، الراهب أبرآم آڤا ڤيني الراهب بدير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي، عن عمر قارب ٤٧ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ١٣ سنة.

البابا تواضروس يقدم التعزية

ولد الأب المتنيح ( المتوفي) عام ١٩٧٨، وانضم إلى الدير عام ٢٠٠٢ وترهب فيه عام ٢٠١٢

وأقيم في التاسعة من صباح اليوم القداس الإلهي بحضور جثمانه الطاهر، بينما قامت صلوات التجنيز الساعة ١٢ ظهرًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي ورئيس دير القديس آڤا ڤيني ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب أبرآم آڤا ڤيني ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.