عدوان إسرائيلي جديد على سوريا | تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوما جديدا ضد سوريا حيث استهدفت مبنى سكني في مشروع دمر بدمشق.

وفي وقت سابق ، نفذت سلاح الجو التابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي ضربات جوية مكثفة في جنوب سوريا، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه تم استهداف منظومات رادار ووسائل استطلاع استخدمها الجيش السوري لرصد وتحليل المعلومات الاستخباراتية الجوية.

وأوضح البيان أن الضربات الجوية شملت أيضاً تدمير مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري، في إطار عملية تهدف إلى تقليص قدرات الجيش السوري في المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن 22 طائرة مقاتلة شاركت في القصف، حيث نفذت أكثر من 60 غارة جوية على المواقع المستهدفة.