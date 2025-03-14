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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى أن لا يعرفه أحد.. ردد فى هذه الليلة المباركة

دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى ان لا يعرفه احد
دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى ان لا يعرفه احد
شيماء جمال

دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى ان لا يعرفه احد .. عالم الشياطين من الأمور الغيبية التى لا يعلم حقيقتها الا الله ، لكنهم ليسوا كما يعتقد البعض كائنات مرعبة أو تمتلك سلطة على الإنسان، و قد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع العلماء، على وجودهم، ولكن هناك عداوة بين الشيطان والإنسان بدأت منذ خلق آدم، عندما رفض إبليس السجود له حسدًا وكبرًا، وقال: “أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين”.

كما تعهد إبليس بإضلال بني آدم وقال لله سبحانه وتعالى: "فبعزتك لأغوينهم أجمعين"، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن الشيطان لا يستطيع السيطرة على عباد الله المخلصين، حيث قال تعالى: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان".

فتأثير الشيطان على الإنسان يكون من خلال الوسوسة وتزيين المعاصي له، لذلك سنذكر فى السطور التالية أدعية تطرد وساوس الشياطين وكيدهم.

دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى ان لا يعرفه احد

ثبت أن جبريل ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- دعاء لرد كيد المردة من الجن والشياطين. فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ، وأحمد في المسند والنسائي في السنن، والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم: جاءت الشياطين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيهم شيطان معه شعلة نار يريد أن يحرق بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاءه جبريل فقال يا محمد! قل ما أقول: قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمان، قال: فانطفأت نار الشياطين، قال وهزمهم الله.

اللهم إنك سلطت علينا عدوًا بصيرًا بعيوبنا، مطلعًا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فأيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنّطه منا كما قنّطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك).

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم

ورد في سنن الترمذي، عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان»،  والمقصود بكفيت أي كفاك الله كل هم دنيوي أو أخروي، ووقيت: أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين والجن، وتنحى أي ابتعد عنك الشيطان.

طرد الشيطان

جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد طرد الشياطين والجن من بيته فعليه بقراءة والاستماع إلى سورة البقرة، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (رواه مسلم).

وفي حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» (رواه مسلم في صحيحه، صلاة المسافرين/ 1337). والمقصود بـ"البطلة" هنا هم السحرة.

دعاء يخلصك من الشيطان

جاء في الأذكار المأثورة هذا الدعاء القوي لطرد الشيطان:

«اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكايد الشيطان»، مع الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بالله من وساوس الشيطان، حتى أثناء الصلاة.

أدعية الحفظ من وسواس الشيطان والوقاية منه

«بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان»، فمن دعا بهذا الدعاء حفظه الله من شر الشيطان طوال يومه وليلته.

كما أن قراءة آية الكرسي عند النوم تحمي الإنسان من اقتراب الشيطان منه، وهي:
«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».


«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه»، فهذا الدعاء يحفظ الإنسان من وساوس الشيطان وشروره.


كيف تقهر الشيطان 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده ويقول يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.

إبليس طرد الشيطان دعاء يكرهه الشيطان ويتمنى ان لا يعرفه احد دعاء يكرهه الشيطان عالم الشياطين كيف تقهر الشيطان

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