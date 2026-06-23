قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%
تحذيرات من هجمات مقلدة .. هجوم مونتريال يعيد المخاوف من عنف الإنسيل
عملة لويك بيلودو .. كيف تصدر خبير اقتصادي تريند الألعاب الإلكترونية
بعد موافقة النواب .. المالية تحسم جدل ضريبة الغاز الطبيعي
الطاقة الذرية : تفتيش محدود لمنشأة بوشهر النووية .. واستمرار القيود
الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة
بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه
قرار مفاجئ | ليبيا تحظر دخول مواطني 4 دول .. وتبدأ إجراءات ترحيل واسعة
تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل
إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا
لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الفيوم ينظم حملة للتبرع بالدم

االحملة
االحملة
مصطفى الرماح

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الفيوم ، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية،

 وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم المرضى والمصابين، وتوفير احتياجاتهم من وحدات الدم، للتخفيف من معاناتهم، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، وتنفيذا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

قاد القافلة اللواء احمد عزت مساعد الوزير مدير أمن الفيوم، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وبدأت القافلة من إدارة قوات الأمن الفيوم بحضور ضباط قسم الإعلام والعلاقات وضباط قسم حقوق الانسان ، و ضابطات بقسمي حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

 وأكد اللواء احمد عزت مساعد الوزير ، أنه "على الجانب الإيجابي والبعد الإنساني المتمثل في مشاركتهم واعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من واجبهم الوطني"، معربا لهم عن عميق الشكر والتقدير للمجندين والأفراد، لما أبدوه من استعدادهم جميعا للتبرع بدمائهم.

 وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين من رجال الشرطة على مشاركتهم الفاعلة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 وأكدوا أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية، إيمانًا منها بأهمية التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، لدعم المحتاجين ورعاية المرضى.

 وشددوا على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من وحدات الدم، وتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى.

 وتوجهوا بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذه الحملة، من أطقم طبية ومسؤولين، مثمنين جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق أهدافها النبيلة.



 

الأجهزة الأمنية الفيوم الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

اطفال فى اندونيسيا

إندونيسيا تعلق برنامج الوجبات المجانية للأطفال وتعيد توجيه الدعم

تأجيل زيادة رسوم المحميات

أبرزها تأجيل زيادة رسوم المحميات.. 5 قرارات هامة لوزيرة البيئة والتنمية المحلية

خلال الاجتماع

المجلس الأعلى للطاقة يناقش آليات توفير "الطاقة" اللازمة لعـدد من المشروعات الصناعية

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد