أمن الفيوم ينظم حملة للتبرع بالدم

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الفيوم ، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية،

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم المرضى والمصابين، وتوفير احتياجاتهم من وحدات الدم، للتخفيف من معاناتهم، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، وتنفيذا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

قاد القافلة اللواء احمد عزت مساعد الوزير مدير أمن الفيوم، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وبدأت القافلة من إدارة قوات الأمن الفيوم بحضور ضباط قسم الإعلام والعلاقات وضباط قسم حقوق الانسان ، و ضابطات بقسمي حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

وأكد اللواء احمد عزت مساعد الوزير ، أنه "على الجانب الإيجابي والبعد الإنساني المتمثل في مشاركتهم واعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من واجبهم الوطني"، معربا لهم عن عميق الشكر والتقدير للمجندين والأفراد، لما أبدوه من استعدادهم جميعا للتبرع بدمائهم.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين من رجال الشرطة على مشاركتهم الفاعلة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وأكدوا أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية، إيمانًا منها بأهمية التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، لدعم المحتاجين ورعاية المرضى.

وشددوا على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من وحدات الدم، وتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى.

وتوجهوا بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذه الحملة، من أطقم طبية ومسؤولين، مثمنين جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق أهدافها النبيلة.





