حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: استحالة نرجع ولو قالت حقيقة اللي حصل هـ.نتحر

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أنا إنسان مريض لو دافعت عن نفسي بندم، ولو اتكلمت عن حقي هندم ومش هقدر، ولو قلت الحقيقة هنتحر".

وأضاف حبيب، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "شيرين عبد الوهاب تضعني في مقوف لا أستطيع إطاقته أو تحمله، وأتمنى أن تتحدث شيرين عن كل شيء، وللأسف مش هي دي الإنسانة اللي حبتها".

وتابع: "لا يمكن أرجع لشيرين مرة أخرى، وأقسم بالله بحبها ومش هقول أد ايه، لكن هل لو رجعت لها مش هخاف منها؟! اللي يخاف من حد هيعرف يرتاح جنبه؟! أنا كنت بلمس شيرين وأنام، ولما كنت أقوم من الناس وملاقيهاش أجري زي العيال الصغيرة، وشيرين حرمتني من كل ذلك، ومش عاوزها ترجع، لكني عاوزها تتبسط وتنجح وأتمنى أشوفها في علاقة أحسن".